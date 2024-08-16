Türkiye 16 Yaş Altı Basketbol Takımı, İtalya'ya Yenildi

FIBA Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, İtalya ile karşı karşıya geldiği Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında, rakibine 74-62 mağlup oldu.

Maçın Detayları

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulunan Nea Alikarnassos Arena'da gerçekleşen müsabakanın ilk yarısında milli takım 37-33 geride kaldı. Maç boyunca güçlü bir mücadele sergileyen ay-yıldızlı ekip, nihayetinde sahadan 74-62 mağlup ayrıldı.

Bir Sonraki Maç

Türkiye, bu sonuçla 7-8'incilik klasman maçında yarın Letonya ile karşılaşacak. Sporseverler, milli takımımızın bu mücadelesinde başarılar dileyerek destek verecek.