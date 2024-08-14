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Türkiye 16 Yaş Altı Basketbol Takımı Yunanistan'a Elendi

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Yunanistan'a 75-65 kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 21:54
Türkiye 16 Yaş Altı Basketbol Takımı Yunanistan'a Elendi

FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Beklenen Maç

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA Erkekler 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Maç, Girit Adasındaki Nea Alikarnassos Arena'da oynandı.

Maçın İlk Yarısı

Karşılaşmanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin üstünlüğü ile başladı ve Türkiye 37-34'lük bir skorla önde kapattı. Bu sonuç, taraftarları umutlandırdı.

İkinci Yarı ve Maçın Sonucu

Ancak, ikinci yarıda Türkiye'nin etkili oyunu devam etmedi ve Yunanistan, karşılaşmayı 75-65'lik skorla kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı. Türkiye Basketbol Federasyonu, karşılaşma sonrası yapılan değerlendirmede, takımın potansiyeline vurgu yaparak gelecek için umutlu olduklarını belirtti.

Sonraki Rakip: İtalya

Mili takım, organizasyonu klasman müsabakaları ile tamamlayacak ve 16 Ağustos Cuma günü İtalya ile yeni bir mücadele için sahaya çıkacak.

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