Türkiye 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 13 Madalya Kazandı

Türkiye, Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda Büyük Başarı
Atletizm milli takımı, 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda, 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), organizasyonun Bulgaristan'da gerçekleştirildiğini duyurdu.
İlk Sırada Türkiye
Türkiye, toplamda 13 madalya ile şampiyonayı birinci olarak tamamladı. Bulgaristan 10 madalyayla ikinci, Romanya ise 10 madalya ile üçüncü sırada yer aldı.
TAF Başkanı'ndan Açıklama
TAF Başkanı Ahmet Karadağ, organizasyonda mücadele eden sporcuların 2028 Olimpiyat kadrosunun adayları olduğunu belirtti. Karadağ, “Uzunca bir süredir bu sayıda altın madalya kazanamamıştık. Bir önceki şampiyonada 3 altın madalya kazanmış ve toplamda 12 madalyayı hanemize yazdırmıştık. Bu gençlerimiz büyük bir başarıya imza attılar ve onlardan beklentimiz çok büyük.” açıklamalarında bulundu.
Madalya Kazanan Sporcular
Altın madalya kazanan sporcular:
- 60 metre engelli: Talha Gülnihal
- 400 metre: Eda Nur Tulum
- 1500 metre: Kıyasettin Kara
- Yüksek atlama: Yasir Kuduban
- 800 metre: Muhammed Ağgün
- 3000 metre: Ali Tunç
- 4x400 metre: Bayrak Erkek Takımı (Yusuf Özeken, Arda Akel, Adar Anar, Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil)
Gümüş madalya kazanan sporcular:
- 60 metre engelli: Koray Uygun
- 1500 metre: Edibe Yağız
- Üç adım atlama: Aleyna Karabulut
- 800 metre: Zeynep Özkara
Bronz madalya kazanan sporcular:
- 1500 metre: Ayça Fidanoğlu
- Gülle atma: Erdem Gündemir
Atletizm milli takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.