Türkiye 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 13 Madalya Kazandı

Türkiye, Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda Büyük Başarı

Atletizm milli takımı, 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda, 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), organizasyonun Bulgaristan'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

İlk Sırada Türkiye

Türkiye, toplamda 13 madalya ile şampiyonayı birinci olarak tamamladı. Bulgaristan 10 madalyayla ikinci, Romanya ise 10 madalya ile üçüncü sırada yer aldı.

TAF Başkanı'ndan Açıklama

TAF Başkanı Ahmet Karadağ, organizasyonda mücadele eden sporcuların 2028 Olimpiyat kadrosunun adayları olduğunu belirtti. Karadağ, “Uzunca bir süredir bu sayıda altın madalya kazanamamıştık. Bir önceki şampiyonada 3 altın madalya kazanmış ve toplamda 12 madalyayı hanemize yazdırmıştık. Bu gençlerimiz büyük bir başarıya imza attılar ve onlardan beklentimiz çok büyük.” açıklamalarında bulundu.

Madalya Kazanan Sporcular

Altın madalya kazanan sporcular:

60 metre engelli: Talha Gülnihal

400 metre: Eda Nur Tulum

1500 metre: Kıyasettin Kara

Yüksek atlama: Yasir Kuduban

800 metre: Muhammed Ağgün

3000 metre: Ali Tunç

4x400 metre: Bayrak Erkek Takımı (Yusuf Özeken, Arda Akel, Adar Anar, Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil)

Gümüş madalya kazanan sporcular:

60 metre engelli: Koray Uygun

1500 metre: Edibe Yağız

Üç adım atlama: Aleyna Karabulut

800 metre: Zeynep Özkara

Bronz madalya kazanan sporcular:

1500 metre: Ayça Fidanoğlu

Gülle atma: Erdem Gündemir

Atletizm milli takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.