DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.471.960,16 -0,17%

Türkiye 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 13 Madalya Kazandı

Türkiye, Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda toplamda 13 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 13:56
Türkiye 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 13 Madalya Kazandı

Türkiye, Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda Büyük Başarı

Atletizm milli takımı, 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda, 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), organizasyonun Bulgaristan'da gerçekleştirildiğini duyurdu.

İlk Sırada Türkiye

Türkiye, toplamda 13 madalya ile şampiyonayı birinci olarak tamamladı. Bulgaristan 10 madalyayla ikinci, Romanya ise 10 madalya ile üçüncü sırada yer aldı.

TAF Başkanı'ndan Açıklama

TAF Başkanı Ahmet Karadağ, organizasyonda mücadele eden sporcuların 2028 Olimpiyat kadrosunun adayları olduğunu belirtti. Karadağ, “Uzunca bir süredir bu sayıda altın madalya kazanamamıştık. Bir önceki şampiyonada 3 altın madalya kazanmış ve toplamda 12 madalyayı hanemize yazdırmıştık. Bu gençlerimiz büyük bir başarıya imza attılar ve onlardan beklentimiz çok büyük.” açıklamalarında bulundu.

Madalya Kazanan Sporcular

Altın madalya kazanan sporcular:

  • 60 metre engelli: Talha Gülnihal
  • 400 metre: Eda Nur Tulum
  • 1500 metre: Kıyasettin Kara
  • Yüksek atlama: Yasir Kuduban
  • 800 metre: Muhammed Ağgün
  • 3000 metre: Ali Tunç
  • 4x400 metre: Bayrak Erkek Takımı (Yusuf Özeken, Arda Akel, Adar Anar, Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil)

Gümüş madalya kazanan sporcular:

  • 60 metre engelli: Koray Uygun
  • 1500 metre: Edibe Yağız
  • Üç adım atlama: Aleyna Karabulut
  • 800 metre: Zeynep Özkara

Bronz madalya kazanan sporcular:

  • 1500 metre: Ayça Fidanoğlu
  • Gülle atma: Erdem Gündemir

Atletizm milli takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda...

Atletizm milli takımı, Bulgaristan'da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 7 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakaryaspor, Gael Kakuta ile 1,5 Yıllık İmza Attı
2
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u İlk Yarıda 2-1 Geçti
3
Beşiktaş, Keny Arroyo ile Anlaşmaya Vardı ve Sağlık Kontrolünden Geçti
4
Hakkarigücüspor ve Beylerbeyi 1-1 Beraber Kaldı
5
Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile Kritik Deplasman Mücadelesine Çıkıyor
6
Göztepe, Ceza Sebebiyle Taraftar Kombinelerini Süresiz İptal Edecek
7
Kadınlar Hentbol Süper Lig: Ortahisar Belediyespor İzmir’i Yendi

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!