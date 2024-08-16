Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı Avrupa Finaline Yükseldi

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Finalde

Ay-yıldızlı voleybolcular, Polonya'yı 3-1 yenerek 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldiler.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun duyurusuna göre, Bulgaristan ve İrlanda'nın co-hostluğunda gerçekleştirilen bu prestijli organizasyon boyunca, milli takım grup aşamasını 7'de 7 yaparak lider tamamladı. Bu başarı, Türkiye'nin yarı finale yükselmesini sağladı.

Yarı Final Maçında Polonya'ya Karşı Güçlü Performans

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da oynanan yarı final maçında Türkiye, Polonya karşısında 25-14, 22-25, 25-17 ve 25-18 set sonuçları ile galibiyet elde etti.

Bu sonuçla birlikte, Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, şampiyonadaki sekizinci mücadelesini de kazandı ve finale yükseldi. Takım, 18 Ekim tarihindeki finalde ise İtalya ve Belçika arasındaki eşleşmenin kazananıyla karşılaşacak. Maç, TSİ 18.30’da başlayacak.