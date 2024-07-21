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Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Karadağ'ı Yenerek İkide İki Yaptı

Türkiye U20 Kadın Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Karadağ'ı 3-0 mağlup etti ve üçüncü maçına hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 21:42
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Karadağ'ı Yenerek İkide İki Yaptı

20 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye Göz Dolduruyor

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Karadağ'ı 3-0 mağlup etti.

Setler: 25-15, 25-13, 25-11

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takım maçta setleri 25-15, 25-13 ve 25-11’lik skorlarla kazanarak büyük bir üstünlük sağladı.

Üçüncü Maç Hazırlıkları

İki galibiyetle turnuvaya damgasını vuran milli takım, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın TSİ 16.00'da Bulgaristan ile karşılaşacak.

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