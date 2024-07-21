Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Karadağ'ı Yenerek İkide İki Yaptı

20 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye Göz Dolduruyor
Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Karadağ'ı 3-0 mağlup etti.
Setler: 25-15, 25-13, 25-11
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takım maçta setleri 25-15, 25-13 ve 25-11’lik skorlarla kazanarak büyük bir üstünlük sağladı.
Üçüncü Maç Hazırlıkları
İki galibiyetle turnuvaya damgasını vuran milli takım, şampiyonadaki üçüncü maçında yarın TSİ 16.00'da Bulgaristan ile karşılaşacak.