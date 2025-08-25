DOLAR
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 2. Etap A Kategorisi Samsun’da Sona Erdi

Tekkeköy’de düzenlenen 2. Etap A Kategorisi’nde 1700 sporcu mücadele etti; Turgay Orak şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:57
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 2. Etap A Kategorisi Samsun’da Sona Erdi

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 2. Etap A Kategorisi Samsun’da Sona Erdi

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 2. Etap A Kategorisi mücadeleleri Samsun’un Tekkeköy ilçesinde tamamlandı. Organizasyon, Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlendi.

Turnuvada toplam 1700 sporcu ter döktü ve çekişmeli karşılaşmalar sonunda şampiyonlar belirlendi.

Dereceye Girenler

Turgay Orak birinci, Birol Uymaz ikinci, Furkan Şenel ve Şemsettin Azimli ise üçüncü oldu.

Turgay Orak yaptığı açıklamada: "Küçük yaşlarda bu spora başladım. Turnuvada şampiyon oldum, dereceye giren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Diğer turnuvalarda görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Protokol ve Organizasyon

Etkinliğe, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan Ersan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın ile Federasyon Asbaşkanı Cumabey Germi katıldı.

Organizasyon, bölgesel ve ulusal düzeydeki sporcuları bir araya getirerek önümüzdeki turnuvalar için de önemli bir hazırlık ve değerlendirme zemini oluşturdu.

