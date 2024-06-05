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Türkiye A Milli Futbol Takımı, İtalya ile berabere kaldı! Arda Güler...

Türkiye A Milli Futbol Takımı, İtalya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı. Ozan Kabak sakatlanırken, Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy ilk kez A Milli formayı giydi.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 00:35
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 00:35
Türkiye A Milli Futbol Takımı, İtalya ile berabere kaldı! Arda Güler...

A Milli Takım'dan İtalya ile Golsüz Prova

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bologna'daki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Ozan Kabak Talihsiz Bir Sakatlık Yaşadı

Maçın 39. dakikasında İtalya'nın forveti Retegui ile girdiği ikili mücadelede Ozan Kabak, sağ dizinden sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Kabak, yerini 42. dakikada Merih Demiral'a bıraktı.

Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy İlk Kez A Milli Formayı Giydi

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oğuz Aydın, ikinci yarıda yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı. Semih Kılıçsoy ise 82. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

A Milli Takımın Sonraki Rakibi Polonya

A Milli Takım, Polonya özel maçına kadar olan süreci İtalya'nın Opalenica kasabasında kamp yaparak geçirecek. 9 Haziran'da Varşova'da oynanacak olan Polonya - Türkiye karşılaşması TSİ 21.45'te başlayacak ve PGE Narodowy Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Maçın İlk Yarısından Önemli Anlar

7' Dakika: İtalya atağında Dimarco'nun pasıyla buluşan Retegui'nin vuruşu auta gitti.

13' Dakika: Hakan Çalhanoğlu'nun frikiği barajdan döndü, ikinci şutu ise yandan auta çıktı.

19' Dakika: Pellegrini'nin frikiği üstten dışarı çıktı.

24' Dakika: Hakan Çalhanoğlu'nun kornerinde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

28' Dakika: Mert Müldür'ün ortasında Ozan Kabak'ın kafa vuruşunu kaleci Vicario kontrol etti.

42' Dakika: Ozan Kabak'ın sakatlanmasının ardından yerini Merih Demiral'a bırakması.

45' Dakika: İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi. Kaan Ayhan'ın ortasında Barış Alper'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

Maçın İkinci Yarısından Önemli Anlar

46' Dakika: İkinci yarı başladı. Oğuz Aydın yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı.

52' Dakika: Dimarco'nun ortasında Retegui'nin vuruşunu kaleci Altay kontrol etti.

54' Dakika: Zeki Çelik'in ortasında Kenan Yıldız'ın vole denemesi başarısız oldu.

59' Dakika: Retegui'nin rövaşatası üstten auta çıktı.

63' Dakika: Merih Demiral'ın çapraz pozisyonda vurduğu şutu kaleci Vicario çeldi.

80' Dakika: Cambiaso'nun göğsünden seken top auta çıktı.

82' Dakika: Semih Kılıçsoy, Barış Alper'in yerine oyuna dahil oldu.

90' Dakika: Maçın sonuna 3 dakika eklendi. Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

İlk 11'ler

İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui.

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Maç Notları

Teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya maçına göre 7 değişiklik yaptı. Arda Güler ve Salih Özcan kadroda yer almadı. Ferdi Kadıoğlu ve Yunus Akgün tedbir amacıyla kadroya alınmadı. Barış Alper Yılmaz forvette görev aldı.

Maç öncesinde, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, İtalya delegasyonuyla resmi bir yemekte bir araya geldi. Türk taraftarlar, Bologna'daki maçı tribünden takip etti.

Bu hazırlık maçı, A Milli Takım için EURO 2024 öncesi önemli bir sınav oldu.

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