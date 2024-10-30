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Türkiye At Yarışları Yurt Dışında Canlı Yayınlanacak

TJK, Türkiye'nin at yarışlarını yurt dışında yayınlayacak anlaşmayı duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 16:14
Türkiye At Yarışları Yurt Dışında Canlı Yayınlanacak

Türkiye At Yarışları Avustralya'da Canlı Yayınlanacak

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), önemli bir açıklama yaparak Türkiye'deki at yarışlarının yurt dışında canlı olarak yayımlanacağını duyurdu.

Anlaşma Detayları

TJK'dan gelen bilgilere göre, 1/ST Content-Technology (AmTote) ve B2E ortaklığı ile yapılan bu iş birliği, Türkiye'deki at yarışlarının uluslararası alanda görünürlüğünü artıracak.

Bu iş birliği çerçevesinde, Türkiye'deki yarışların ilk olarak Avustralya gibi at yarışçılığının önde gelen ülkelerden birinde canlı olarak yayına gireceği belirtildi.

Yayın ve Bahis Olanakları

TJK'nın düzenleyeceği yarışlar, Sky Racing kanalı aracılığıyla Kasım 2024 tarihinde Avustralya’daki yarışseverlerle buluşacak. Ayrıca, 2025 yılı içinde diğer ülkeler de yayın ağına katılması planlanıyor.

Yayımlanan yarışlar sayesinde ilgili ülkelerde bulunan resmi yarış/bahis organizatörleri aracılığıyla bahis seçenekleri sunulacağı ve bu stratejik adımın Türk at yarışçılığının global tanıtımına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Bu gelişmenin Türkiye ekonomisine yeni bir değer katması bekleniyor, at yarışçılığının ülke tanıtımına destek olacağı ifade ediliyor.

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