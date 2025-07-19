Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Ragbi Trophy Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

Türkiye kadın ve erkek 18 yaş altı ragbi milli takımları, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası'nın ilk gününde tüm karşılaşmalarını kazanarak yarı finale yükseldiler.

Başarılarla Dolu İlk Gün

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada Erkek Milli Takımı, son maçında İsrail'i 28-12 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Ayrıca, 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Andorra'yı 47-14 ve Hırvatistan'ı da 43-0 gibi etkileyici skorlarla geçmeyi başardı.

Kadın Milli Takımı'ndan Üst Üste Galibiyetler

Kadın Milli Takımı ise organizasyonun ilk gününde elde ettiği galibiyetlerle dikkat çekti. İsveç'i 31-17, Litvanya'yı 42-0 ve Andorra'yı 31-0 gibi farklı skorlarla mağlup ederek büyük bir üstünlük sağladılar.

Federasyon Başkanı'ndan Destek Mesajı

Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, sosyal medya üzerinden yarı finale yükselen milli takımları tebrik ederek, "Şampiyonluk yürüyüşünde, yarın yarı final ve final maçlarını da alarak ülkemize şampiyonluk kupasını getirmek için sahadayız. Gurur duyuyoruz." ifadesini paylaştı.

Türkiye kadın ve erkek 18 yaş altı ragbi milli takımları, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası'nın ilk gününde 3 karşılaşmayı da kazanarak yarı finale yükseldi.

Türkiye kadın ve erkek 18 yaş altı ragbi milli takımları, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası'nın ilk gününde 3 karşılaşmayı da kazanarak yarı finale yükseldi.