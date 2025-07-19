DOLAR
40,35 -0,01%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0,02%
BITCOIN
4.761.206,63 -0,52%

Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Ragbi Trophy Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

Türkiye kadın ve erkek 18 yaş altı ragbi takımları, Avrupa Trophy Şampiyonası'nda yarı finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 21:59
Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Ragbi Trophy Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Ragbi Trophy Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

Türkiye kadın ve erkek 18 yaş altı ragbi milli takımları, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası'nın ilk gününde tüm karşılaşmalarını kazanarak yarı finale yükseldiler.

Başarılarla Dolu İlk Gün

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada Erkek Milli Takımı, son maçında İsrail'i 28-12 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Ayrıca, 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Andorra'yı 47-14 ve Hırvatistan'ı da 43-0 gibi etkileyici skorlarla geçmeyi başardı.

Kadın Milli Takımı'ndan Üst Üste Galibiyetler

Kadın Milli Takımı ise organizasyonun ilk gününde elde ettiği galibiyetlerle dikkat çekti. İsveç'i 31-17, Litvanya'yı 42-0 ve Andorra'yı 31-0 gibi farklı skorlarla mağlup ederek büyük bir üstünlük sağladılar.

Federasyon Başkanı'ndan Destek Mesajı

Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, sosyal medya üzerinden yarı finale yükselen milli takımları tebrik ederek, "Şampiyonluk yürüyüşünde, yarın yarı final ve final maçlarını da alarak ülkemize şampiyonluk kupasını getirmek için sahadayız. Gurur duyuyoruz." ifadesini paylaştı.

Türkiye kadın ve erkek 18 yaş altı ragbi milli takımları, Macaristan'daki Avrupa Trophy...

Türkiye kadın ve erkek 18 yaş altı ragbi milli takımları, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası'nın ilk gününde 3 karşılaşmayı da kazanarak yarı finale yükseldi.

Türkiye kadın ve erkek 18 yaş altı ragbi milli takımları, Macaristan'daki Avrupa Trophy...

Türkiye kadın ve erkek 18 yaş altı ragbi milli takımları, Macaristan'daki Avrupa Trophy Şampiyonası'nın ilk gününde 3 karşılaşmayı da kazanarak yarı finale yükseldi.

İLGİLİ HABERLER

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmail Nezir, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
2
Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Ragbi Trophy Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi
3
Boluspor, Doğan Can Davas ile Anlaşma Sağladı
4
Birgül Erken, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda Rekor Kırdı
5
Galatasaray, Sezon Öncesi Kampı İçin Avusturya'ya Gitti
6
Trabzonspor, Taraftarıyla Coşkulu Buluşma Gerçekleştirdi
7
Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Ardahan'da Başladı

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı