Türkiye, Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nda Zirvede: 3 Altın, 2 Bronz Madalya Kazandı

Türkiye'nin Başarısı Devam Ediyor

Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde, milli sporcularımız 3 altın ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Sıcak Gelişmeler

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, Saraybosna'da gerçekleşen şampiyonanın ikinci gününde 4 sıklette kıyasıya mücadeleler yapıldı. Ay-yıldızlı sporcular, ilk gün olduğu gibi ikinci günde de 4 sıkletin 3'ünde finale yükselmeyi başardı ve bu mücadeleleri zaferle tamamladı.

Altın ve Bronz Madalyalar

Erkekler 58 kiloda Enes Kaplan ve 80 kiloda Yiğithan Kılıç ile kadınlar 53 kiloda Sıla Irmak Uzunçavdar, Avrupa şampiyonluğuna adını yazdırdı. Ayrıca, erkekler 58 kiloda Yusuf Badem ve kadınlar 53 kiloda Öykü Özbey bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin Toplam Madalya Sayısı

İlk günü 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ile kapatan Türkiye, ikinci gün sonunda 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile zirvedeki yerini korudu.

Federasyon Başkanı'ndan Açıklama

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Şampiyonada yollarımıza çok iyi bir şekilde devam ediyoruz. İlk gün elde ettiğimiz başarıları, ikinci gün daha da ileriye taşıdık. Bugün 4 sıkletin 3'ünde final oynadık ve hepsini kazandık. İkinci gün sonunda 5 altın madalya ile ülkeler sıralamasında zirvedeyiz. Şampiyonanın sonuna kadar bu durumumuzu sürdürmek istiyoruz." dedi.

Sonraki Gelişmeler

Avrupa Tekvando Birliği tarafından düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde yine 4 sıklette müsabakalar gerçekleştirilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 3'ü altın 5 madalya elde etti.

Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa 21 Yaş Altı Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 3'ü altın 5 madalya elde etti.