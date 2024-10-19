Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. Hafta Mücadelesi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. Hafta Maç Sonuçları
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında, dört heyecan verici maç gerçekleşti.
Haftanın Maç Sonuçları
Alınan sonuçlar ise şöyle:
- Pizzabulls CO Basket - OGM Ormanspor: 73-88
- Fenerbahçe Koleji Novotel - Esenler Erokspor: 63-78
- MKE Ankaragücü İkon Menkul - Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol: 91-78
- Haremspor - Gaziantep Basketbol: 85-69
Bu sonuçlarla birlikte ligdeki mücadelelerin heyecanı artmaya devam ediyor.