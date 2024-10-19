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Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. Hafta Mücadelesi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. hafta maçları sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 20:09
Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. Hafta Mücadelesi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. Hafta Maç Sonuçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında, dört heyecan verici maç gerçekleşti.

Haftanın Maç Sonuçları

Alınan sonuçlar ise şöyle:

  • Pizzabulls CO Basket - OGM Ormanspor: 73-88
  • Fenerbahçe Koleji Novotel - Esenler Erokspor: 63-78
  • MKE Ankaragücü İkon Menkul - Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol: 91-78
  • Haremspor - Gaziantep Basketbol: 85-69

Bu sonuçlarla birlikte ligdeki mücadelelerin heyecanı artmaya devam ediyor.

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