Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan Devlet Bahçeli'ye Ziyaret ve Kupa Takdimi

Türkiye Bisiklet Federasyonu heyeti, Başkan Emin Müftüoğlu önderliğinde Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek 60. Tur Şampiyonluk Kupası'nı takdim etti.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:12
Federasyon heyeti, bisikletin yaygınlaştırılması ve Türk sporunun gelişimini görüştü

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu başkanlığındaki heyet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Federasyon Başkan Vekili Fikret Hayali ile asbaşkanlar Metin Cengiz ve Yusuf Alperen Ayar da yer aldı.

Görüşmede, Türk sporunun gelişimi ve bisiklet sporunun ülke genelinde yaygınlaştırılması konularındaki çalışmalar değerlendirilirken, federasyon heyeti 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu anısına Şampiyonluk Kupası'nı Bahçeli'ye takdim etti.

Bahçeli, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek bisiklet sporuna her zaman destek verdiklerini ve bu alandaki başarıların gurur verici olduğunu ifade etti.

Başkan Emin Müftüoğlu ise kupa takdimi sırasında şunları söyledi: "Sayın Devlet Bahçeli’nin Türk sporuna olan ilgisi ve desteği, bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye kabullerinden ve Türk bisikletinin gelişimine sundukları değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, saygı ve şükranlarımızı sunarız" dedi.

Ziyaret, bisiklet sporunun daha geniş kitlelere ulaşması ve ülke spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik iş birliği mesajlarıyla sonlandırıldı.

