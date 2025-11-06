Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan Erdoğan'a 60. Yıl Kupası ve Özel Bisiklet

Törenle Cumhurbaşkanı'na teşekkür sunuldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2025 yılında 60. yılını kutlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel olarak tasarlanan bisikleti ve turun kupasını takdim etti.

Takdim heyetinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak başkanlığında; Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkanvekili Fikret Hayali ve Asbaşkanlar Metin Cengiz ile Yusuf Alperen Ayar yer aldı.

Emin Müftüoğlu, törende yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın spora ve özellikle bisiklete verdiği destek, Türkiye’de bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlıyor. Kendilerinden çok büyük güç almaktayız. 60 yıldır Cumhurbaşkanlığımızın değerli himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun bu anlamlı yılında Cumhurbaşkanımıza teşekkür hediyesi sunmaktan mutluluk duymaktayız" dedi.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A, CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU’NUN 60. YIL KUPASI İLE ÖZEL OLARAK TASARLANAN BİSİKLETİ TAKDİM ETTİ.