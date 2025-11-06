Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan Erdoğan'a 60. Yıl Kupası ve Özel Bisiklet

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2025'te 60. yılını kutlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bisiklet ve kupayı takdim etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:25
Törenle Cumhurbaşkanı'na teşekkür sunuldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2025 yılında 60. yılını kutlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel olarak tasarlanan bisikleti ve turun kupasını takdim etti.

Takdim heyetinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak başkanlığında; Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkanvekili Fikret Hayali ve Asbaşkanlar Metin Cengiz ile Yusuf Alperen Ayar yer aldı.

Emin Müftüoğlu, törende yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın spora ve özellikle bisiklete verdiği destek, Türkiye’de bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlıyor. Kendilerinden çok büyük güç almaktayız. 60 yıldır Cumhurbaşkanlığımızın değerli himayelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun bu anlamlı yılında Cumhurbaşkanımıza teşekkür hediyesi sunmaktan mutluluk duymaktayız" dedi.

