Türkiye Boksunda Kadınlardan Erkeklere İnce Geçiş Hedefi

Türkiye Boksunda Kadınlardan Alan Açan Başarılar

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, kadın boksunda elde edilen başarıların erkek boksuna da ilham vereceğini dile getirdi. Hekimoğlu, erkeklerde 2008 yılından bu yana olimpiyat madalyası kazanamamanın kendisini üzdüğünü ifade ederek, bu başarının nasıl yakalanabileceği konusunda yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Uluslararası Turnuvalara Katılım ve Yeni Hedefler

Hekimoğlu, göreve gelir gelmez alt yaş kategorilerine odaklandıklarını vurgulayarak, Eskişehir'de düzenlenecek olan 22 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ile birlikte 10 ulusal organizasyon gerçekleştireceklerini açıkladı. Kadın sporcuların dünya rang listesindeki yerini pekiştirirken, erkek boksunda da benzer bir başarıyı hedefliyorlar.

Dünya Şampiyonası Umutları Büyüyor

İngiltere'nin Liverpool şehrinde, Eylül ayında düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası için umutlu olduklarını belirten Hekimoğlu, milli sporcuların en iyi boksörlerle ikili kamplar yaptığını ifade etti. "Dünya Şampiyonası'na 2 aydan az bir süre kaldı, hedefimiz zirve" dedi.

Genç Sporculara Destek ve Beklentiler

Genç boksçuların gelişimi için daha fazla turnuva ve kampa katılımın önemine dikkat çeken Hekimoğlu, erkeklerde madalya alma şansının yüksek olduğunu düşündüğünü ifade etti. "3-4 sporcuyla madalya alacağımıza inanıyorum" dedi.

World Boxing ile Yeni Fırsatlar

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından kabul edilen World Boxing’in Türkiye'de uluslararası bir turnuva düzenlemek istediğini açıklayan Hekimoğlu, bu fırsatın 2026 yılında gerçekleşeceğini belirtti. "Bakanlığımız her zaman olduğu gibi destek verecek" diye ekledi.

Altyapı Çalışmalarına Önem

Başarının anahtarının altyapı olduğuna inanan Hekimoğlu, Türk boksunda bir ilke imza atarak 10 yaş altındaki kızlarını da turnuvaya dahil ettiklerini vurguladı. Tokat’ta düzenledikleri Türkiye Şampiyonası ile birlikte 500 aile bireyinin katılım sağladığını kaydederek, bu durumu memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Hekimoğlu, "Gelecekte bu çocuklar, dünyada, Avrupa’da ve olimpiyatta madalya alabilecek potansiyele sahip" diyerek Türk boksunun geleceğine dair umutlarını aktardı.

Görev süresinde yaklaşık 7 ayı dolduran Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, AA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Görev süresinde yaklaşık 7 ayı dolduran Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, AA'ya özel açıklamalarda bulundu.