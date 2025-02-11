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Türkiye Büyükler Beyzbol5 Şampiyonası Ankara'da Başlıyor

Türkiye Büyükler Beyzbol5 Şampiyonası, 14-16 Şubat tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 21:02
Türkiye Büyükler Beyzbol5 Şampiyonası Ankara'da Başlıyor

Türkiye Büyükler Beyzbol5 Şampiyonası 14-16 Şubat'ta

Türkiye Büyükler Salon Beyzbolu (Beyzbol5) Şampiyonası, Ankara ilinde düzenleniyor. Türkiye Ragbi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu heyecan verici turnuva, 14-16 Şubat tarihlerinde Pursaklar ilçesinde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Ragbi Federasyonu işbirliğiyle organize edilen bu etkinlikte, farklı illerden gelen takımlar kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi verecek. Hızı ve dinamizmiyle öne çıkan Beyzbol5, kapalı salon ortamında yüksek seyir zevki sunan bir spor dalı olmasıyla tanınıyor.

Turnuva, Pursaklar Hentbol Spor Salonu'nda yapılacak ve beyzbol severlerin yoğun ilgisi bekleniyor.

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