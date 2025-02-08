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Türkiye Buz Duvarı Tırmanışı Şampiyonası Erzurum'da Başladı

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Buz Duvarı Tırmanışı Şampiyonası, valilerin katılımıyla heyecanla başladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:47
Türkiye Buz Duvarı Tırmanışı Şampiyonası Erzurum'da Başladı

Türkiye Buz Duvarı Tırmanışı Şampiyonası Erzurum'da Başlıyor

Türkiye Buz Duvarı Tırmanışı Şampiyonası, Erzurum'da palandökenin eşsiz güzellikleri eşliğinde heyecan dolu anlara sahne oluyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu önemli etkinlik, Mustafa Tekin Ice Park'ta gerçekleştiriliyor. Park, toplamda 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre eninde, Türkiye'de aynı zamanda yapay buz duvarı olma özelliği taşıyor.

Valiler Tırmanışa Katıldı

Şampiyonada 60 sporcu kıyasıya mücadele ederken, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de etkinlik kapsamında tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanış sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Çiftçi, "Avrupa Kış Sporları Başkenti Erzurum'da, beni her zaman heyecanlandıran bu etkinlikte yer almaktan mutluyum. Tüm spor severleri Erzurum'a bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Genç Sporcuların Başarısı

Yarışmaya katılan genç yeteneklerden Kıvanç Kütüker, buz tırmanışına olan ilgisini dile getirerek, "Gerçekten çok zorlu bir spor dalı. Burada olmaktan mutluyum," dedi. Kıvanç, 4 dakikada yaklaşık 25 metreye kadar tırmandığını belirtti.

Şampiyona Devam Ediyor

Şampiyona, yarınki yarışlar ile sona erecek. Buz tırmanışı tutkunları, şu an yakından takip edilen bu eşsiz etkinlik için heyecanla yarışmaların sonuçlarını bekliyor.

Türkiye Buz Duvarı Tırmanışı Şampiyonası Erzurum'da başladı. Türkiye Dağcılık Federasyonu ve...

Türkiye Buz Duvarı Tırmanışı Şampiyonası Erzurum'da başladı. Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımdaki güney pistinde oluşturulan ve yapaylığı ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Mustafa Tekin Ice Park'ta düzenlenen şampiyonaya, 60 sporcu katılıyor. Sporcular, 20 metre yüksekliği ve 150 metre enindeki buz parkında puan toplayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Buz Duvarı Tırmanışı Şampiyonası Erzurum'da başladı. Türkiye Dağcılık Federasyonu ve...

Türkiye Buz Duvarı Tırmanışı Şampiyonası Erzurum'da başladı. Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 200 rakımdaki güney pistinde oluşturulan ve yapaylığı ile Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Mustafa Tekin Ice Park'ta düzenlenen şampiyonaya, 60 sporcu katılıyor. Sporcular, 20 metre yüksekliği ve 150 metre enindeki buz parkında puan toplayabilmek için kıyasıya mücadele etti.

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