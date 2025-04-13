Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası Kocaeli'de Gerçekleşti

Kocaeli'de Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası Tamamlandı

Kocaeli'de, Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, 4 gün süren heyecan dolu müsabakaların ardından sona erdi. Şampiyona, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapıldı ve 61 şehirden toplamda 3 bin 500 sporcu katıldı.

Sporcular Büyüleyici Bir Rekabet Sergiledi

8-14 yaş aralığındaki sporcular, minikler ve yıldızlar kategorilerinde kata ve kumite dallarında becerilerini sergileyerek kıyasıya mücadele etti. Turnuva, özellikle 13 ile 14 yaş kategorisinde erkek ve kadın final müsabakalarının ardından sona erdi.

Madalyalar Sahiplerini Buldu

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilerek başarıları kutlandı. Ayrıca, şampiyonada başarılı olan sporcular arasından belirlenen yetenekler, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Yunanistan’da düzenlenecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme fırsatını elde etti.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'na sona erdi.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'na sona erdi.