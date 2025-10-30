Türkiye'den Tarihi Başarı: Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Kadınlarda Takım Şampiyonu

Türkiye Dünya Tekvando Şampiyonası'nda tarihi başarı

Türkiye, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve organizasyon tarihinin en başarılı sonuçlarından birine imza attı.

Genel sonuçlar

Şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamlayan Türkiye, madalya sıralamasında zirveye çıktı. Organizasyona 181 ülkeden 989 sporcu katıldı. Türkiye, elde ettiği toplam madalya sayısıyla tarihinin en başarılı organizasyonunu geride bırakırken, bu madalya sayısı rekorunu da egale etti. Türkiye'nin ardından Güney Kore ikinci, Brezilya üçüncü oldu.

Madalyalar ve öne çıkan sporcular

Şampiyonada kadınlarda takım halinde önemli bir başarı geldi; milliler, takım kategorilerinden 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile dünya şampiyonu oldu. Türkiye 2023'te yapılan son dünya şampiyonasını ise 3 altın, 3 bronz madalya ile tamamlamıştı.

Şampiyonadaki altın madalya kazanan sporcular şunlar oldu: Emine Göğebakan (Kadınlar 46 kg), Merve Dinçel Kavurat (Kadınlar 53 kg) ve Nafia Kuş Aydın (Kadınlar +73 kg).

Gümüş madalya kazananlar: Elif Sude Akgül (Kadınlar 49 kg) ve Furkan Ubeyde Çamoğlu (Erkekler 54 kg). Bronz madalya ise Sude Yaren Uzunçavdar (Kadınlar 73 kg) tarafından kazanıldı.

Bahri Tanrıkulu: "Tarihi bir başarı elde ettik"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, yapılan açıklamada elde edilen sonucun tarihe geçeceğini vurguladı. Tanrıkulu, Çin'e gelirken yeni bir yapılanma içine girdiklerini belirterek, göreve gelir gelmez teknik ekibi yenilediklerini ve şampiyonaya katılım kriterleri koyduklarını ifade etti.

Tanrıkulu, "Aldığımız sonuç Türk tekvando tarihinin en büyük başarısı oldu. Elimizdeki bu takım ve havuzumuzdaki sporcular gelecekteki şampiyonalara da güvenle bakmamızı sağlıyor" dedi. Ayrıca, "Ülkemiz hak ettiği yerde, dünyanın zirvesinde. Bugüne kadarki en iyi sonucu aldık. Tarihimizde ilk defa 5 final oynadık ve 3'ünü kazandık" değerlendirmesini yaptı.

Tanrıkulu, tüm sporcuları, teknik ekibi, kulüpleri, antrenörleri ve aileleri tebrik ederek, bu başarının birliktelikle mümkün olduğunu ve başarının ülkeye armağan edildiğini belirtti.

