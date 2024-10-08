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Türkiye Drag Şampiyonası Final Yarışları Antalya'da Gerçekleşecek

Antalya'da düzenlenecek Türkiye Drag Şampiyonası finali, şampiyonu belirleyecek.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:40
Türkiye Drag Şampiyonası Final Yarışları Antalya'da Gerçekleşecek

Türkiye Drag Şampiyonası Heyecanı Antalya'da

Türkiye Drag Şampiyonası'nın sezon finali, bu hafta sonu Antalya'da izleyicilerin karşısına çıkacak. 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan bu etkinlik, motorsporları tutkunları için büyük bir heyecan doğuruyor.

Okan Asar Anısına Düzenlenen Yarışlar

Etkinlik, geçtiğimiz dönemlerde trafik kazasında hayatını kaybeden drag sporcusu Okan Asar anısına gerçekleştirilecek. Yarışlar, Kepez Drag Pisti'nde yer alacak ve 11 farklı kategoride sürücüler kıyasıya bir mücadele verecek.

Yarış Kategorileri

Final yarışlarında yer alacak kategoriler arasında:

  • Süper Street
  • Pro Street
  • Street2
  • Street 750
  • Street 600
  • Standart 1
  • Standart 2
  • Pro 200
  • Pro 300
  • Standart 300
  • Kadınlar Sınıfı

Program Akışı

Antalya'daki final yarışları, 12 Ekim Cumartesi günü antrenman ve sıralama turları ile başlayacak. Şampiyonun belirleneceği büyük yarış ise 13 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bu eşsiz etkinlikte, motorsporları tutkunları en iyi sürücüleri izleme fırsatı bulacak. Tüm yarış tutkunlarını Antalya'ya davet ediyoruz!

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