DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.801.549,93 -0,37%

Türkiye, Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda 2 Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye, İskenderiye'de düzenlenen Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda bireysel ve takımda 2 gümüş madalya kazanarak madalya sayısını 3'e çıkardı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 16:29
Türkiye, Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda 2 Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye, Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı

Türkiye, Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı ve 2 gümüş madalya elde etti.

Bireysel Başarı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun açıklamasına göre kadınlar bireyselde Elif Duman, 1164 puan alarak ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Takım Mücadelesi

Kadınlar takım mücadelelerinde ise Aylin Yılmaz, Elif Duman ve Nevra Fandaklı'dan oluşan milli takım, 3348 puan toplayarak takım halinde gümüş madalya kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, yarın sona erecek şampiyonada toplamda 3. madalyasını elde etmiş oldu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yukatel Merkezefendi Malcolm Cazalon ve Josh Roberts'i Kadrosuna Kattı
2
Keçiörengücü-İstanbulspor 0-0 | Sedat Ağçay ve Mustafa Alper Avcı'nın Değerlendirmeleri
3
Kocaelispor 0-0 Samsunspor — İlk Yarıda Kurtarışlar ve Kırmızı Kart
4
Çorum FK Adana Demirspor Maçı İçin Hazırlanıyor - Trendyol 1. Lig
5
Süleyman Seba Heykeli Beşiktaş Müzesi'nde Yerini Aldı
6
Trendyol 1. Lig: Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 0-0 İstanbulspor
7
Samsunspor, Kocaelispor Deplasmanında 3 Puan Peşinde

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar