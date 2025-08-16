Türkiye, Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı

Türkiye, Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı ve 2 gümüş madalya elde etti.

Bireysel Başarı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun açıklamasına göre kadınlar bireyselde Elif Duman, 1164 puan alarak ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Takım Mücadelesi

Kadınlar takım mücadelelerinde ise Aylin Yılmaz, Elif Duman ve Nevra Fandaklı'dan oluşan milli takım, 3348 puan toplayarak takım halinde gümüş madalya kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, yarın sona erecek şampiyonada toplamda 3. madalyasını elde etmiş oldu.