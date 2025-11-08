Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Rize'de başladı

Rize'nin Çayeli ilçesi Senoz Vadisi'nde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası başladı; 100 sporcu, 19 şehir ve iki ülkeden katıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 18:08
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Rize'de başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Rize'de başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Rize’de gerçekleştirilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası başladı.

Organizasyon ve katılımcılar

Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen şampiyona, Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Senoz Vadisinde yapıldı. Etkinliğe yurdun çeşitli bölgelerinden 100 sporcu katıldı ve yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.

Parkurlar ve Vali'nin değerlendirmesi

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, spor turizmi kapsamında bu organizasyonun Rize için önemli bir etkinlik olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün 100’ün üzerinde motorcu, 19 şehirden ve iki ülkeden katılacak, iki güzel parkuru deneyimleyecekler. Bir tanesi yaklaşık 2 kilometrelik özel parkur, bir tanesi de 26 kilometrelik orman parkuru olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda burası, bu yarışın ulusal ve uluslararası merkezlerinden biri olacak".

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU TARAFINDAN RİZE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKİYE ENDURO VE ATV...

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU TARAFINDAN RİZE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKİYE ENDURO VE ATV ŞAMPİYONASI BAŞLADI.

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU TARAFINDAN RİZE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TÜRKİYE ENDURO VE ATV...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF 3. Lig: Orduspor 1967 1-0 Amasyaspor — Alim'in Golü
2
U20 Kadın Milli Takımı Balkan Şampiyonu — Elif Naz Köseoğlu 6’ncı
3
Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 2-3 Serik Spor — Serik'ten Yeni Sakarya'da 3 Puan
4
Wilfried Singo sakatlandı: MR'da sol arka adalede kanama ve zorlanma
5
Fermin Aldeguer, Endonezya Grand Prix'sini Kazandı
6
Hakkari'nin Kız Futbol Takımı, Süper Lig Hedefinde

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00