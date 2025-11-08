Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Rize'de başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Rize’de gerçekleştirilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası başladı.

Organizasyon ve katılımcılar

Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen şampiyona, Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Senoz Vadisinde yapıldı. Etkinliğe yurdun çeşitli bölgelerinden 100 sporcu katıldı ve yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.

Parkurlar ve Vali'nin değerlendirmesi

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, spor turizmi kapsamında bu organizasyonun Rize için önemli bir etkinlik olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün 100’ün üzerinde motorcu, 19 şehirden ve iki ülkeden katılacak, iki güzel parkuru deneyimleyecekler. Bir tanesi yaklaşık 2 kilometrelik özel parkur, bir tanesi de 26 kilometrelik orman parkuru olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda burası, bu yarışın ulusal ve uluslararası merkezlerinden biri olacak".

