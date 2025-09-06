Türkiye, EuroBasket 2025'te İsveç'i 85-79 Yenerek Çeyrek Finalde

Son 16 turu sonucu

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup etti.

Bu galibiyetle A Milli Takım çeyrek finale yükseldi ve turnuvadaki iddiasını sürdürdü.

Maç, son topa kadar çekişmeli geçti; takımlar birbirine üstünlük kurmaya çalışırken mücadele ve tempo yüksek kaldı. Türkiye'nin kritik anlardaki soğukkanlılığı ve takım savunması galibiyeti getiren faktörler arasında yer aldı.

Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi ve maç programı, turnuva yetkilileri tarafından ilerleyen günlerde ilan edilecek.