Türkiye Futsal Takımı, IBSA Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'ye Yenildi

IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası Devam Ediyor

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası, Antalya'da tüm hızıyla sürmekte. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun organizasyonu üstlendiği turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Ukrayna, İngiltere ve İtalya takımları da yer almakta.

Türkiye'nin İkinci Maçında Sonuç

Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında İngiltere ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında 1-0 geride kalan Türkiye, ikinci yarıda da kalesinde iki gol daha görerek maçı 3-0 kaybetti.

Gelecek Maçlar

Türkiye, turnuvadaki bir sonraki maçında yarın Ukrayna ile karşılaşacak. Şampiyonada grup maçlarının ardından, 10 Kasım'da final ve sıralama mücadeleleri gerçekleştirilecek.