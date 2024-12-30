Türkiye Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası Ankara'da Yapılacak

Türkiye Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası Başlıyor

Türkiye Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, Ankara'da gerçekleşecek. Şampiyona, 21-25 Ocak tarihleri arasında Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Bu önemli organizasyonda başarı gösteren sporcular, 2025 yılında yapılacak uluslararası organizasyonlar için milli takım hazırlık kampına davet edilecek. Sporcuların seçimi, şampiyona sonuçlarına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

Spor Tutkunları İçin Fırsat

Genç ve tecrübeli haltercilerin yarışacağı bu şampiyona, Türkiye halter sporunun geleceği için büyük bir fırsat sunmaktadır.