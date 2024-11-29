Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Paralimpik Hedefler İçin Altyapıya Yöneliyor

2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmak ve başarı hedefini gerçekleştirmek amacıyla altyapıya odaklanacak olan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, federasyon başkanı Ayhan Yıldırım tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu. Yıldırım, önümüzdeki dört yıl boyunca altyapıya büyük önem vereceklerini belirtti.

Önemli Bir Adım: Altyapı Destekleri

Federasyon Başkanı Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Altyapıya çok önem vermemiz gerekiyor. Önümüzde 4 yıla yakın bir süre var. Bu süreçte altyapımıza çok önem vereceğiz" ifadelerini kullandı. Yıldırım, Türkiye'nin görme engelli futbolunda giderek ilerlediğini söyleyerek,B1 Futbol Sesi Görenler Deplasmanlı Lig'nin dünya üzerinde bir ilk olduğuna dikkat çekti. "Dünyada hiçbir ülke Türkiye'de yapılan bu lig kadar başarılı olamaz. Bunu yaptığımız için hem mutlu hem de gururluyuz," dedi.

2024 Paris Paralimpik Oyunları Başarısı

Görme Engelli Milli Futbol Takımı’nın 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda rakipleriyle girdiği mücadele sonucunda 7. sırada yer aldığını belirten Yıldırım, bunun büyük bir başarı olduğunu vurguladı. "Katılabilmek zaten büyük bir başarıdır. Yenildiğimiz takımlardan çok büyük bir eksiğimiz yoktu. Yenilgilerimiz genellikle 1 farklı oldu," diye ekledi.

Kulüplere Ekonomik Destek Müjdesi

Görme engelliler futbolunun zorluklarını masaya yatıran Yıldırım, kulüplerin zor şartlar altında mücadele ettiğini dile getirdi ve şunları söyledi: "Biz federasyon olarak, kulüplerimizin kendilerini güçlendirmesi ve sporcu yetiştirmeye odaklanması için ekonomik destekler sunacağız. Özellikle altyapıdan sporcu çıkaran kulüplerimize bu çalışmalarından dolayı ekstra yararlar sağlamayı planlıyoruz."

Kayseri: Spor Şehri

Yıldırım, Kayseri'nin spor alanında birçok branşta olduğu gibi görme engelliler futbolunda da iyi bir tesise sahip olduğunu belirterek, "Kayseri, gerçekten bir spor şehri. Burada inanılmaz tesisleşme var. Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü de bu konuda aktif çalışmalar yapıyor," diye söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.