Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi Ankara'da Devam Ediyor

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi Ankara'nın Meyra Palace Hotel'inde devam ediyor. Turnuvaya, 44 büyük ustanın (GM) da bulunduğu 204 satranç oyuncusu katılıyor ve bu sürede 15 takım, 15 tur boyunca hamle yapacak.

Şu Anki Sıralama

5. turun ardından Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Spor Kulübü birinci, Pamukkale Üniversiteli Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü ikinci, Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer alıyor.

GM Vahap Şanal'ın Açıklamaları

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Spor Kulübü kadrosundaki 2024 Türkiye şampiyonu GM Vahap Şanal, basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı: "Turnuva benim için bireysel olarak çok iyi başlamadı ama takım olarak birinci sırada gidiyoruz. O yüzden tamamen takım odaklıyım. Takım için güzel geçiyor."

Şanal, genç sporcular Ediz Gürel ve Yağız Kaan Erdoğmuş ile ilgili ise, "İnanılmaz bir şey. İki oyuncumuz da büyük ihtimalle dünyanın ilk 10'una girecek gibi görünüyor. Ben de heyecanla izliyorum." şeklinde konuştu.

Turnuva, 16 Ağustos tarihinde sona erecek.

