Türkiye İslami Dayanışma Oyunları'nda Zirvede: Madalya Sayısı 122

Türkiye, Riyad'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 10. günde 3 altın, 4 gümüş, 3 bronz kazanarak toplam madalya sayısını 122'ye çıkardı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 23:52
Türkiye, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın 10. gününde elde ettiği derecelerle zirvedeki yerini korudu.

Ay-yıldızlı sporcular, 10. günde 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı ve organizasyondaki toplamını 122 madalyaya yükseltti.

Madalya Sıralaması

Türkiye: 61 altın, 35 gümüş, 26 bronz

Özbekistan: 21 altın, 24 gümüş, 20 bronz

İran: 17 altın, 15 gümüş, 22 bronz

Mısır: 12 altın, 10 gümüş, 14 bronz

Kazakistan: 11 altın, 13 gümüş, 16 bronz

