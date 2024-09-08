Türkiye, İzlanda Karşısında Galibiyeti Hedefliyor

Türkiye-İzlanda Maçına Doğru

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Okay Yokuşlu, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçı için İzmir'de oynanacak İzlanda karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara Umut Verdi

Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yokuşlu, "Umarım taraftarlarımızı mutlu edeceğiz; tek hedefimiz bu," dedi. İzlanda'nın iyi bir ekip olduğunu belirten Yokuşlu, "Kendi takım oyunumuza karşı bir plan hazırlamamız gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Özel Bir Maç Olacak

İzmirli olduğunu hatırlatan oyuncu, "Bu tarz maçlar kendi şehrimde olduğu için özel bir his veriyor. Ülkemizin neresine gidersek gidelim taraftarlarımız bu duyguları her zaman en güzel şekilde yaşatıyor," şeklinde konuştu.

Takımın İyi Durumda Olduğunu Vurguladı

Okay Yokuşlu, takımın kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu söyleyerek, "Ortam daha pozitif; rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki biz daha organize bir oyun sergiliyoruz. Takım içindeki arkadaşlık ve bütünlük, sahada ve dışında kendini gösteriyor," dedi.

Yoğun Program ve Zorluklar

Yoğun maç programı nedeniyle takımın mental olarak zorlanabileceğini belirten Yokuşlu, "Her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Şikayet edecek bir durumumuz yok," şeklinde konuştu.