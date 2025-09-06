Türkiye, Japonya'yı 3-1 Yenerek Tarihte İlk Kez Finale Yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek organizasyon tarihindeki ilk finaline yükseldi. Maçın ardından başantrenör Daniele Santarelli, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kaptan Eda Erdem Dündar ve libero Gizem Örge açıklamalarda bulundu.

Daniele Santarelli: "Takımıma çok güveniyorum"

Başantrenör Daniele Santarelli, oyuncularına, teknik ekibe ve federasyona duyduğu güveni vurguladı ve duygularını şöyle paylaştı: "Takımıma çok güveniyorum. Onlarda bu Dünya Şampiyonası'nda finale oynayabileceğimizi gördüm. Gerçekten buna çok inandım."

Santarelli ayrıca, "Bana destek ve enerji veren, bana inanan, oyunculara güvenen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Zor ve sıkıntı yaşadığımız anlarda bile sakin kalmaya çalıştım. Asla takımın kontrolünü kaybetmek istemedim. Oyuncuların bana çok ihtiyacı olduğunu biliyordum." ifadelerini kullandı.

Maç içindeki anlara değinerek, "Ebrar'ı çok gergin gördüm. Oyunculara, 'Yapabiliriz, hadi sakin olun' dedim. Bugün olan şeyin, bizim için çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sporun verebileceği şey işte bu, çok fazla duygu. Bence bugün birçok Türk insanı için çok güzel bir gün. Umarım çok kutlarlar. Umarım yarın pek çok insan bizi takip eder ve bize mümkün olan tüm pozitif enerjiyi verir. Çünkü bu oyuncuların buna ihtiyacı var. Sınırlarımızı çok iyi biliyoruz. Herkesi yenebileceğimizi biliyoruz. İlk günden beri söyledim: Biz biraz çılgınız. Belki mükemmel değiliz ama biz Türkiye'yiz." diye konuştu.

Mehmet Akif Üstündağ: "Son topa kadar inandık ve mücadele ettik"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, maçın zorlu geçtiğini ancak sonucu kutladıklarını belirtti: "Son topa kadar inandık ve mücadele ettik. Bu takıma 'final yakışır' demiştik. Gerçekten de yakışan oldu. Brezilya-İtalya galibiyle yarın final oynayacağız. Bu demek oluyor ki kürsüde gümüşü garantiledik. Bu yetmez, kupayı almamız lazım. Alacak güç ve azimdeyiz. İnşallah çocuklar bunu da gerçekleştirecek. Herkesin desteğine teşekkür ediyorum. Bu ilki yaşatmak o kadar güzel bir şey ki... Bunun gururu anlatılmaz, yaşanır."

Eda Erdem Dündar: "Alnımızın akıyla finale kadar geldik"

Kaptan Eda Erdem Dündar, Tayland'a final hedefiyle geldiklerini ve hedeflerine adım adım ulaştıklarını ifade etti: "Adım adım gelmeyi düşündük. Alnımızın akıyla finale kadar geldik. İnanılmaz bir emek ve mücadele var. İlklerin takımı olmaya devam ediyoruz. Bu takımla çok büyük gurur duyuyorum. Çok güzel bir mücadele vardı. Geride olduğumuz anda bile inancımızı asla kaybetmedik. Geri dönüşleri çok güzel yapmaya devam ediyoruz. Umarım yarın da şans ve toplar bizden yana olur. Yarını heyecanla bekliyoruz."

Gizem Örge: "Final ilk günden beri inandığımız bir şeydi"

Libero Gizem Örge, maç boyunca son topa kadar mücadele ettiklerini ve final hedefinin başından beri var olduğunu vurguladı: "Finalde olacağımız ilk günden beri inandığımız bir şeydi. Son topa kadar mücadele ettik. Gerçekten adrenalini çok yüksek bir maçtı. Sakin kalmamız gerekiyordu. Japonya'nın ritmine uyduğunuz bir anda maçın seyri inanılmaz değişiyor. Aslında ikinci ve üçüncü setlerde oyunu kendi kontrolümüz altına almıştık. Japonya hiçbir zaman oyundan düşmüyor. Dördüncü set oldukça zorladılar. Yarın da aynı şekilde oynayıp kupayla evimize dönmek için her şeyi yapacağız."

Not: A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez finale çıkarak tarihe geçti; yarın finalde Brezilya-İtalya galibiyle karşılaşacak.