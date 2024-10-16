Türkiye Jokey Kulübü Dijital Yayın Anlaşmasıyla Atçılıkta Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Türkiye Jokey Kulübü, At Yarışları İçin Dijital Yayın Anlaşması İmzaladı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), at yarışlarının dijital yayın hakları için Hipodrom Şans Oyunları ve Platform Şans Oyunları ile önemli bir anlaşma imzaladı. Törende konuşan TJK Başkanı Serdal Adalı, bu iş birliğinin tarihi ve umut verici olduğunu vurguladı.

İmza Töreninde Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşen imza törenine Sinan Oktay (Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi) ve Ömer Onan (Platform Şans Oyunları Yönetim Kurulu Başkanı) gibi sektördeki önemli isimler de katıldı.

10 Yıl Sürecek Yayın Hakları

Anlaşma gereği, at yarışlarının web ve mobil yayın hakları ile TJK'nın YouTube kanalında yapılacak yayın hakları, 10 yıllığına hipodrom.com ve Bi'Talih firmalarına verildi. Adalı, bu iş birliğinin atçılık sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Dijital Yayınların Önemi

Serdal Adalı, anlaşmanın atçılığın hem kalite hem de finansal olarak büyümesine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Bu anlaşma sayesinde Türk atçılığı uluslararası arenada adından daha fazla söz ettirecektir," dedi.

Yeni Yıldız: Bi'Talih

Ömer Onan, Bi'Talih şirketi olarak atçılık sektöründe yeni bir döneme girdiklerini belirterek, "Bütün hipodromlarımızda yüksek çözünürlükte (HD) yayın yapacağız. Yarışseverlere daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyoruz," dedi.

Tarihi Bir Miras

Demirören Holding'den Sinan Oktay ise Türk atçılığının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminden itibaren önemli bir miras olduğunu belirterek, bu mirası daha ileri taşımak için çalışacaklarını ifade etti. Oktay, anlaşmanın hem sektöre hem de yarışı sevenlere hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), at yarışı yayınlarının web ve mobil ortamdaki hakları için Hipodrom Şans Oyunları ve Platform Şans Oyunları ortak girişimiyle sözleşme imzaladı. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen imza töreninde Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, konuşma yaptı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), at yarışı yayınlarının web ve mobil ortamdaki hakları için Hipodrom Şans Oyunları ve Platform Şans Oyunları ortak girişimiyle sözleşme imzaladı. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen imza töreninde Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, konuşma yaptı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), at yarışı yayınlarının web ve mobil ortamdaki hakları için Hipodrom Şans Oyunları ve Platform Şans Oyunları ortak girişimiyle sözleşme imzaladı. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen imza töreninde Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, konuşma yaptı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), at yarışı yayınlarının web ve mobil ortamdaki hakları için Hipodrom Şans Oyunları ve Platform Şans Oyunları ortak girişimiyle sözleşme imzaladı. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen imza töreninde Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, konuşma yaptı.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), at yarışı yayınlarının web ve mobil ortamdaki hakları için Hipodrom Şans Oyunları ve Platform Şans Oyunları ortak girişimiyle sözleşme imzaladı. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen imza töreninde Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, konuşma yaptı.