Türkiye Kadın Futbolu Sıralamada 6 Basamak Yükseldi

Türkiye Kadın Futbolu Tarihinde Önemli Bir Başarı

A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 6 basamak birden yükselerek 58. sıraya yerleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen açıklamaya göre, bu başarı UEFA Uluslar C Ligi ve 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup maçlarının ardından elde edildi.

Dünya Sıralaması ve Diğer Ülkeler

Yeni güncellemenin ardından Türkiye, uluslararası alanda önemli bir sıçrama gerçekleştirmiş oldu. Sıralamanın zirvesinde ise ABD, İngiltere ve İspanya yer alıyor. ABD, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya'yı mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Bu başarı, Türkiye’nin kadın futbolundaki gelişimini ve uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olma hedefini göstermektedir.