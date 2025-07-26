Türkiye Karate Premier Ligi 4. Ayağı Muş'ta Start Aldı

Türkiye Karate Premier Ligi Muş'ta Başladı

Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. ayağı, 60 ilden sporcuların katılımıyla Muş'ta düzenleniyor. Türkiye Karate Federasyonu tarafından Muş Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öncelikle saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan Bayram Anısına Düzenlenen Yarışmalar

Etkinlik, Erdoğan Bayram anısına düzenlenen müsabakalarla devam etti. Bu organizasyonda, 21 yaş altı sporcular ve genç ile ümitler yaş gruplarındaki karateciler tatamiye çıkmaya başladı.

Başkan Taşdemir'den Açıklama

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Muş'ta uzun yıllar sonra ilk kez bu büyüklükte bir spor organizasyonunun gerçekleştirildiğini belirterek, 500'e yakın sporcu, antrenör ve idarecinin kente geldiğini ifade etti. Taşdemir, "Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. ayağını burada yapıyoruz. Şu ana kadar İstanbul, Manisa, Zonguldak ve Muş'ta dört etap tamamlandı; beşinci ve son etap ise Diyarbakır'da yapılacak. Etkinliklerde başarılı olan sporcular üst kategorilere yükseliyor." dedi.

Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. ayağı, 60 ilden sporcuların katılımıyla Muş'ta başladı.

Türkiye Karate Premier Ligi'nin 4. ayağı, 60 ilden sporcuların katılımıyla Muş'ta başladı.