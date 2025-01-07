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Türkiye Karate Süper Ligi August'ta Başlıyor!

Türkiye Karate Federasyonu, Ağustos ayında Karate Süper Ligi'ni başlatacağını duyurdu. Hedef, Türk karatesini uluslararası alanda güçlendirmek.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:03
Türkiye Karate Süper Ligi August'ta Başlıyor!

Türkiye Karate Süper Ligi Kuruluyor

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Türk karatesini ülkenin dört bir yanına yaymak ve uluslararası arenada daha güçlü bir konuma getirmek amacıyla Türkiye Karate Süper Ligi kurulacağını açıkladı. Taşdemir, Ağustos ayından itibaren başlayacak olan Süper Lig'in tüm takımların aynı platformda yarışmasını sağlayacağını belirtti.

Hedef 1 Milyon Lisanslı Karateci

Federasyon Başkanlığı görevine yeni başlayan Taşdemir, Türkiye'de yaklaşık 100 bin lisanslı karateci bulunduğunu ifade ederek, bu sayıyı 10 katına çıkarmayı planladıklarını vurguladı. Taşdemir, Yaz aylarında yapılacak Türkiye Takımlar Karate Şampiyonası ile Süper Ligi’nin tanıtılacağını bildirdi. Ayrıca, her ilde karatenin yaygınlaştırılmasına yönelik antrenör istihdamı için adımlar atılacağını söyledi.

Uluslararası Başarı İçin Önemli Adımlar

Türk karatesinin uluslararası düzeyde daha üst sıralara taşınması için federasyon olarak kritik adımlar attıklarını belirten Ercüment Taşdemir, Süper Lig’in bu çabalarına büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Taşdemir, sporcuların sürekli hazır durumda kalmaları için uluslararası müsabakalara katılmalarının önemine dikkat çekti ve 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonasını düzenleyerek bu amaca hizmet ettiklerini belirtti.

Ayrıca, Dünya Karate Federasyonu'ndan önemli isimleri davet ederek 1100 hakem ve antrenör eğittiklerini açıkladı. Türk sporcuların performanslarını artırmak için dünya standartlarında bir müsabaka modeli geliştirdiklerini söyleyen Taşdemir, Karate 1 Premier Lig'in benzerinin Türkiye'de hayata geçirileceğini duyurdu.

Ağustos ayında başlayacak Türkiye Karate Süper Ligi, tüm takımların bir arada mücadele edeceği dinamik bir format ile spor severlere sunulacak.

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