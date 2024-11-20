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Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası, Bekir Yunus Uçar Anısına Düzenleniyor

5. ayak, 25 Ağustos'ta vefat eden Bekir Yunus Uçar anısına 23-24 Kasım'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:51
Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası, Bekir Yunus Uçar Anısına Düzenleniyor

Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası, Bekir Yunus Uçar Anısına Yapılacak

Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı, 25 Ağustos'ta kalp krizi sonucu vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) kurucu başkanı Bekir Yunus Uçar anısına gerçekleştirilecek.

Şampiyona Detayları

TMF'den yapılan açıklamaya göre, organizasyon Balıkesir'in Gönen ilçesinde 23-24 Kasım tarihlerinde Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda düzenlenecek.

Bu yılki şampiyonada sporcular, MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran, kadınlar, 50 cc, 65 cc ve 85 cc kategorilerinde kıyasıya mücadele edecek.

Anma Etkinlikleri

Şampiyona öncesinde Bekir Yunus Uçar anısına çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Gönen Merkez Çarşı Camisi'nde 22 Kasım Cuma akşam namazına müteakip, Uçar adına mevlid-i şerif okunacak. Ayrıca, yarış günü de anma töreni düzenlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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