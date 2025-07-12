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Türkiye Kick Boks Şampiyonası İzmir'de Başarıyla Tamamlandı

İzmir'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 6 bin sporcunun katılımıyla sona erdi. Şampiyona, milli takım sporcularının belirlenmesine sahne oldu.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 14:12
Türkiye Kick Boks Şampiyonası İzmir'de Başarıyla Tamamlandı

Türkiye Kick Boks Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 81 ilden 6 bin sporcunun katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası, final maçları ile tamamlandı.

Zorlu Müsabakalar ve Milli Takım Seçimleri

Halkapınar Spor Salonu'nda 2 Temmuz'da başlayan şampiyonanın, zorlu müsabakalara sahne olduğunu belirten Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, "Şampiyonada 6 bin sporcunun kıyasıya rekabet ettiğini ve milli takımlarda mücadele edecek sporcuların belirlendiğini" ifade etti.

Teşekkür Mesajı

Kayıcı, bu önemli organizasyonu düzenlemelerine destek veren isimlere de teşekkür etti: "Bize bu imkanı sağlayan başta Valimiz Süleyman Elban olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Eskici, Kick Boks İzmir İl Temsilcisi İsam Akgül ve Kick Boks Federasyonu Ege Bölge Başkanı Umut Norgaz'a teşekkürlerimi sunuyorum."

Gelecek Hedefler

Kayıcı, federasyon olarak en büyük hedeflerinin olimpiyat yarışmalarına katılmak olduğunu vurgulayarak, hazırlıklarının sürdüğünü sözlerine ekledi. Ayrıca, organizasyon sonunda Ağustos ayında Dünya Oyunları, ardından Avrupa Gençler Şampiyonası ve Kasım ayında Dünya Büyükler Şampiyonası'na katılacaklarını duyurdu.

İzmir'in bu etkinliğe gösterdiği ev sahipliği nedeniyle son derece mutlu olduklarını da dile getiren Kayıcı, şampiyonanın başarılı bir şekilde sonuçlandığını belirtti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 81 ilden 6 bin sporcunun katılımıyla İzmir'de...

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 81 ilden 6 bin sporcunun katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası final maçlarıyla tamamlandı. Halkapınar Spor Salonu'nda 2 Temmuz'da başlayan şampiyonda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 81 ilden 6 bin sporcunun katılımıyla İzmir'de...

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 81 ilden 6 bin sporcunun katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası final maçlarıyla tamamlandı. Halkapınar Spor Salonu'nda 2 Temmuz'da başlayan şampiyonda sporcular kıyasıya mücadele etti.

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