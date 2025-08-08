DOLAR
Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları Karaman'da Başladı

Karaman'da düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, 27 ilden 435 sporcunun katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 19:25
Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları Karaman'da Başladı

Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları Heyecanla Başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, Karaman'da start aldı. Halihazırda Hotamış-Kılbasan yolu üzerinden başlayarak, 2 bin 271 rakımlı Karadağ çevresinde gerçekleştirilen yarışlar, bisiklet tutkunlarına görsel bir şölen sundu.

Kategorilerde Yarış Heyecanı

İlk gününde, 13-15 yaş ve 17 yaş altı erkek ve kadın kategorileri ile birlikte 19 yaş altı kadın, elit kadınlar ve master erkekler kategorilerinde birçok sporcu pedal çevirdi.

Dereceye Giren Sporculara Ödülleri Verildi

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz tarafından takdim edildi.

3 Gün Sürecek Yarışlar

Karaman'da 3 gün sürecek olan bu önemli organizasyonda, toplam 27 ilden 435 sporcu mücadele ediyor. Bisiklet severlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışlar, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, Karaman'da başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları, Karaman'da başladı.

