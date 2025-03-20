Türkiye-Macaristan Maçı için Kadrolar ve Hakemler Açıklandı

Türkiye-Macaristan karşılaşması öncesi hakemler ve takım kadroları belli oldu. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:57
Türkiye-Macaristan Maçı için Kadrolar ve Hakemler Açıklandı

Türkiye-Macaristan Maçı Detayları

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda heyecan dorukta! Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak karşılaşmanın detayları açıklandı.

Stat ve Hakemler

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor

Takım Kadroları

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Szoboszlai, Kerkez, Schafer, Bolla, Marton Dardai, Nikitscher, Nagy, Varga

Heyecanla beklenen bu karşılaşma, futbolseverler için unutulmaz anlara sahne olacak.

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