Türkiye-Macaristan Maçı için Kadrolar ve Hakemler Açıklandı

Türkiye-Macaristan Maçı Detayları
UEFA Uluslar Ligi play-off turunda heyecan dorukta! Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak karşılaşmanın detayları açıklandı.
Stat ve Hakemler
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor
Takım Kadroları
Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Szoboszlai, Kerkez, Schafer, Bolla, Marton Dardai, Nikitscher, Nagy, Varga
Heyecanla beklenen bu karşılaşma, futbolseverler için unutulmaz anlara sahne olacak.