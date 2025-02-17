Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan Büyük Hedef: 10 Yıl İçinde Dünya Şampiyonu Olmak

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan Büyük Hedef

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Türkiye'nin motor sporlarında 10 yıl içinde en iyi ülkeleri geçeceğine dair inancını dile getirdi. Kayseri'de 15-16 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye) için Erciyes'te incelemelerde bulunan Akülke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun geçtiğimiz yıl Türkiye'de üç ayrı ilde uluslararası dünya şampiyonası düzenlemesi ile önemli bir başarıya imza attığını vurguladı.

Kış Sporlarının Ön Planda Olduğu Şampiyonalar

Akülke, Afyonkarahisar, Kayseri ve Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonalarla kış sporlarının öneminin arttığını belirtti. Bu yıl en az 4 dünya şampiyonası düzenlemeyi hedeflediklerini ifade etti. Akülke, "Dünya şampiyonları sayısı arttıkça, bizim sporcuların aldığı madalya sayısı da artıyor. Geçtiğimiz yıl federasyon olarak uluslararası arenada 163 madalya elde ettik," dedi.

10 Yılda Yeni Dünya Şampiyonları

Ayrıca, motosiklet sporlarına olan ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Akülke, "Özellikle son yıllarda çocuk sporcularımızın sayısı arttı. 10 yıl içinde yeni dünya şampiyonları çıkacağına inanıyorum. Türkiye motor sporlarında 85 milyonluk nüfusunun ve 35 milyon genç potansiyelinin avantajını kullanarak büyük bir devrim yapacak," şeklinde konuştu.

Federasyona kayıtlı 7.500 lisanslı sporcu bulunduğunu belirten Akülke, yıl içinde ulusal ve uluslararası yarışları takip eden aktif sporcu sayısının ise 4.500 olduğunu sözlerine ekledi. Akülke, motosiklet sporlarına olan ilginin artışından duyduğu mutluluğu da vurguladı.