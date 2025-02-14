Türkiye'nin 16 Yaş Altı Havalı Tabanca Takımı, Estonya'da Bronz Madalya Kazandı

Türkiye'nin Başarısı Estonya'da Taçlandı

Estonya'da düzenlenen 16 ve 18 Yaş Altı Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda, Türkiye'nin 16 Yaş Altı Havalı Tabanca Takımı bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Şampiyonada Öne Çıkan İsimler

Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de devam eden şampiyonada, Eren Kalfa, Mahmut İpekçioğlu ve Ömer Tuna Göktekin'den oluşan takım, 10 metre havalı tabanca 16 yaş altı trio erkekler kategorisinde bronz madalya sahibi oldu.

Bu başarı, genç sporcularımızın uluslararası arenada gösterdiği performansın bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.