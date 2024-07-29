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Türkiye'nin İlk Madalyası Paris 2024'te Okçulardan Geldi

Milli okçular, Paris 2024'te bronz madalya kazanarak Türkiye'ye tarihi bir başarı getirdi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 18:22
Türkiye'nin İlk Madalyası Paris 2024'te Okçulardan Geldi

Paris 2024'te Tarihi Başarı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ilk madalyası, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümerden oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı tarafından kazanıldı. Bu takım, olimpiyat tarihine adlarını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Müsabakalar Fransa'nın Kalbinde

Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te düzenlenen müsabakalarda, milli takımımız Çin ekibi ile karşı karşıya geldi. Çin takımında Wenchao Kao, Zhongyuan Li ve Yan Wang yer aldı.

Heyecan Dolu Anlar

İlk seti 55-54 kazanarak avantajı eline alan Milli Takım, ikinci seti 57-56 kaybetti. Ancak üçüncü seti 55-54 ve dördüncü seti de 56-54 alarak durumu 6-2'ye getirdi. Bu sonuç ile birlikte astroloji okçuluğundaki becerileriyle bronz madalyanın sahibi oldular.

Bir İlk Daha

Milli okçular, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına tarih yazarken, kazanılan bu madalya, ülkemizin uluslararası arenada elde ettiği ilk madalya olma özelliğini taşıyor.

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