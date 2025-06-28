Türkiye’nin İlk Pickleball Ligi Finalleri Heyecanla Başladı

Ülkemizde ilk kez düzenlenen Türkiye Pickleball Ligi finalleri, ENKA Spor Kulübü ev sahipliğinde başladı. 60 takım, çift erkekler, çift kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinde şampiyonluk mücadelesi veriyor.

12 Nisan ile 25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa’da gerçekleştirilen bölge liglerinde başarılı olan 60 takım, şimdi büyük ödül için finalde karşı karşıya geliyor.

Profesyonellerden Önemli Açıklamalar

Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Pickleball Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih Dervent, dereceye giren ekipleri ENKA’da ağırladıklarını belirterek, Türkiye’nin en iyi oyuncularının bu organizasyonda mücadele ettiğini vurguladı. Dervent, pickleball’un dünyada ve Türkiye'de hızla yayıldığını ifade ederek, "2019 yılından bu yana bu sporu kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Pickleball, Türkiye Tenis Federasyonu’nın çatısı altına girdi ve bu gelişmenin ilerlemeye ivme katacağına inanıyorum," dedi.

Dervent, ayrıca, herkesin bu sporu oynayabileceği hissiyatını veren pickleball’un, topluma sunduğu hizmetlerin yayılmasıyla hızla tüm illere yayılacağına inandığını belirtti.

Büyüme Patlayarak Devam Edecek

Pickleball’un Türkiye Tenis Federasyonu bünyesine dahil edilmesinin büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Dervent, "Federasyonun sistemi, bu sporun yaygınlaşmasına ivme katacaktır. Nitelikli eğitmenlere ve tesislere ihtiyacımız var. ABD’de 62 binin üzerinde pickleball kortu bulunmakta. Toplum bu spor için gerekli ekipman ve sahaları aldığında, geri kalan keyifli özellikleri de sunacaktır," şeklinde konuştu.

Organizasyonda mücadele eden Pickleball Türkiye Kulübü sporcuları Ömer Faruk Temel ve Mustafa Enes Debik, oldukça güzel bir atmosferde maçlara çıktıklarını belirterek, önemli bir tecrübe edindiklerini dile getirdiler.

Bugün yapılan eleme maçlarının ardından, final karşılaşmalarının yarın gerçekleşeceği bildirildi.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Türkiye Pickleball Ligi'nde finaller ENKA Spor Kulübün'de başladı. Avrupa Pickleball Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih Dervent açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Türkiye Pickleball Ligi'nde finaller ENKA Spor Kulübün'de başladı. Avrupa Pickleball Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih Dervent açıklamalarda bulundu.