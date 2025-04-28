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Türkiye'nin Tek Kayakla Atlama Kuleleri Ahşap Pistlere Kavuşuyor

Erzurum'daki kayakla atlama kuleleri, beton zemin kabarmaları nedeniyle ahşapla yenileniyor. Uzun ömürlü pistler için çalışmalar başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 11:41
Türkiye'nin Tek Kayakla Atlama Kuleleri Ahşap Pistlere Kavuşuyor

Erzurum Kayakla Atlama Kuleleri Yenileniyor

2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen Erzurum'daki kayakla atlama kuleleri, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde ev sahipliği yaptıktan sonra, zemin kabarmaları nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Palandöken ilçesindeki Kiremitlik Tepe'de yer alan bu eşsiz tesislerin, beton zemindeki hasarlar yüzünden ahşap pistlerle yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Daha önce kayma nedeniyle 2015 yılında tadilat gören pistler, son yıllarda artan kabarmalarla atlayışa kapatıldı.

Yenileme Çalışmaları ve Hedefler

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, atağa geçen tesislerin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ve mevcut durum nedeniyle tadilat çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Çakmur, "Betondaki bazı kabarmalar nedeniyle Uluslararası Kayak Federasyonu ve Türkiye Kayak Federasyonu teknik kurulu, atlamanın sıkıntı doğurabileceğini raporladı" dedi.

Çakmur, ahşap pistlerin, dünya genelindeki uygulamalar dâhilinde genç yeteneklerin daha iyi koşullarda antrenman yapabilmesi için önemli bir adım olduğunu kaydederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatıyla atlama kulelerinin pist kısmının ahşaba dönüştürülmesine karar verildi" ifadelerini kullandı.

Özel İmalat Ahşaplarla Dayanıklılık Artacak

Yapılan çalışmaların yanında, tesisin geliştirilmesi için dünya genelinde tanınmış firmalarla iş birliği yapıldığını sözlerine ekleyen Çakmur, "Bu ahşaplar, belli kalitedeki ağaçlardan üretilerek kimyasal uygulamalarla güçlendirilmiş olacak" dedi. Ayrıca, kar ezme makinelerini taşıyabilecek bir sistemle bu ahşapların yerleştirileceği bilgisini verdi.

Çakmur, zemin kabarmalarının anında çözülerek, pistlere soğutma sistemleri, ışıklandırmalar ve rüzgar perdeleri eklenerek uluslararası federasyonun tescil edeceği nitelikte pistler elde edileceğini belirtti.

Sonuç olarak, Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinin pistleri, yapılacak testler sonrasında dayanıklılıklarına göre dizilecek ve bu süreçte detaylandırılacak. Denetimli bir yaklaşımla, cazip ve güvenli bir tesis platformu oluşturulması hedefleniyor.

Erzurum'da 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen ve son olarak 2017 Avrupa...

Erzurum'da 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen ve son olarak 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) müsabakalara ev sahipliği yapan kayakla atlama kulelerinin pistleri, beton zeminde meydana gelen kabarmalar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinin ardından ahşapla yenileniyor.

Erzurum'da 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen ve son olarak 2017 Avrupa...

Erzurum'da 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen ve son olarak 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) müsabakalara ev sahipliği yapan kayakla atlama kulelerinin pistleri, beton zeminde meydana gelen kabarmalar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinin ardından ahşapla yenileniyor.

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