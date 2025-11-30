Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak | Sakarya'da Çamur, Rampa ve Adrenalin

Sakarya'da düzenlenen 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayağının seyirci etabı, Karaköy Spor Ada Pisti'nde 26 araç ve 52 sporcunun mücadelesine sahne oldu.

Seyirci etabı nefesleri kesti

2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayağı, seyirci etabıyla Sakarya'da devam etti. Araçların toprak, çamur ve engebeli parkurlarda verdiği kıyasıya mücadele izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve 54 Otomobil Sporları Kulübü ortaklığıyla, ev sahibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda gerçekleştiriliyor. Etaplar Cuma günü yapılan seremonik start ile başladı; dün düzenlenen ve orman etabı olarak anılan 'Mukavemet' parkurunun ardından, yarışlar bugün gösteri niteliğindeki 'Seyirci' etabıyla sürdü.

Karaköy Spor Ada Pisti'nde kurulan 7.5 kilometrelik parkur, bataklık, taş, rampa, set ve dik engebelerden oluşuyor. Parkurda toplam 26 araç ve 52 sporcu mücadele ediyor; zorlu etaplardaki performanslar seyirciler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Sporcuların ve seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışta nihai sonuçlar ve dereceye girenlerin listesi 18.30'da açıklanacak; kazananlara ödülleri törenle takdim edilecek.

