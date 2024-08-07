Türkiye Okçuluk Federasyonu Olağan Genel Kurul Duyurusu

Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan Önemli Duyuru
Federasyon, delege belirleme kura çekilişinin 9 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.
Olağan Genel Kurul Tarihi Belirlendi
Türkiye Okçuluk Federasyonu, 6. Olağan ve 7. Mali Genel Kurul toplantısının 28 Eylül tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
Kura Çekimi Detayları
Bu kapsamda delege belirlenmesine yönelik noter kurası, Spor Federasyonları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri çerçevesinde 9 Ağustos Cuma günü, saat 10.00'da federasyonun merkez ofisinde yapılacaktır.