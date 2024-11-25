Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetimi 2024'ü Değerlendirdi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Toplandı

Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF), 2024 yılının son yönetim kurulu toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Toplantıya TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu başkanlık etti.

2025 Yılı Faaliyetleri ve Olimpiyat Hazırlıkları

Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, toplantıda 2025 yılı faaliyet programı ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları hazırlıkları kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Ulusal Yarışmalar için Yeni Düzenlemeler

Ayrıca, 2025 yılında gerçekleştirilecek ulusal yarışmalarda uygulanacak olan akreditasyon, ödül, kayıt ve ceza ücretleri de belirlendi. Böylece, federasyonun organizasyon süreçleri daha da sistematik hale getirildi.

Bu toplantı, Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun gelecek hedeflerine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.