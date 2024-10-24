DOLAR
34,23 0,07%
EURO
37,12 -0,34%
ALTIN
3.012,41 -0,7%
BITCOIN
2.316.088,95 -1,49%

Türkiye Oryantiring Federasyonu Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Atilla Güler ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 20:47
Türkiye Oryantiring Federasyonu Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Türkiye Oryantiring Federasyonu Anıtkabir Ziyareti

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ve yönetim kurulu üyeleri, ülkemizin önemli simgelerinden biri olan Anıtkabir'i ziyaret etti.

Olağan Genel Kurul Sonrası İlk Toplantı

Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre, 6. Olağan Genel Kurulu'nda Federasyon Başkanı olarak seçilen Atilla Güler, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Anıtkabir'e Ziyaret

Toplantının ardından Güler ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu ve ülkeye hizmet etme kararlılıklarını bir kez daha vurguladılar.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunus Akgün'e PFDK'dan Para Cezası
2
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Charnay Basket'e Yenildi
3
45. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Türk Başarıları
4
Esenler Erokspor Yeni Malatyaspor'u Ağırlıyor
5
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Lietkabelis'i Ağırlıyor
6
Olimpik Lyon ile Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Mücadelesine Hazırlanıyor
7
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı İstanbul'da Kamp Yapacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek