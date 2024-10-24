Türkiye Oryantiring Federasyonu Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Türkiye Oryantiring Federasyonu Anıtkabir Ziyareti

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ve yönetim kurulu üyeleri, ülkemizin önemli simgelerinden biri olan Anıtkabir'i ziyaret etti.

Olağan Genel Kurul Sonrası İlk Toplantı

Federasyon tarafından yapılan açıklamaya göre, 6. Olağan Genel Kurulu'nda Federasyon Başkanı olarak seçilen Atilla Güler, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Anıtkabir'e Ziyaret

Toplantının ardından Güler ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını ziyaret ederek saygı duruşunda bulundu ve ülkeye hizmet etme kararlılıklarını bir kez daha vurguladılar.