Türkiye Oryantiring Şampiyonası: Edirne'de 1. Kademe ve Bayrak Yarışları

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları'nın ilk günü Edirne'de tamamlandı. Selimiye Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde önemli açıklamalar yapıldı.

Vali Sezer: "Edirne'de uluslararası oryantiring organizasyonları düzenleme imkanımız olacak"

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende organizasyona 26 ildeki 79 kulüpten sporcuların katıldığını söyledi. Sezer, etkinliğin adının anlamına vurgu yaparak, "Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları'nın adı dolayısıyla da anlamlı olduğunu" belirtti.

Sezer, sporcuların üç gün boyunca kentin güzelliklerini tanıyacağını belirterek, "Sporcularımıza teşekkür ediyor başarılar diliyorum. Federasyon başkamınız ile görüştük, Musabeyli Mesire Alanı'nı bu konuda merkez yapacak şekilde organizasyonlar düzenleyeceğiz. Edirne'de uluslararası oryantiring organizasyonları düzenleme imkanımız olacak." diye konuştu.

Federasyon Başkanı Güler ve program

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, ilk gün yarışlarında 1044 sporcunun kıyasıya yarıştığını aktardı. Güler, şampiyona kapsamında yarın orman yarışı ve sürat koşusu yarışlarının yapılacağını, pazar günü de organizasyonun sona ereceğini belirtti.

Şampiyona yarın Lalapaşa'nın Demirköy ilçesinde yapılacak orman yarışı ile devam edecek.

Ailelerin duygusu ve ödül töreni

Şehit Cem Kerman'ın babası Ercan Kerman, oğlu ve gelininin adının spor organizasyonunda da yaşamasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

