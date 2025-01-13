Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası Ankara'da Gerçekleştirildi

Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası Sonuçlandı
Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası, Ankara'da Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşti. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmayı hedefleyen 148 sporcu, bu önemli organizasyona katıldı. Hem para tekvando hem de Türkiye'de ilk kez düzenlenen para poomsae branşında gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü.
Altın Madalya Kazanan Sporcular
Şampiyonada, para tekvando branşında altın madalya kazanan isimler şu şekilde belirlendi:
Para Tekvando Erkekler
- K44 58 kilo: Ali Can Özcan
- K44 63 kilo: Mahmut Bozteke
- K44 70 kilo: Yusuf Yünaçtı
- K44 80 kilo: Emre Bulgur
- K44 +80 kilo: Mehmet Sami Saraç
- K41 58 kilo: Muhammed Asbala
- K41 63 kilo: Sabit Köse
- K41 70 kilo: Fatih Gültekin
- K41 +75 kilo: Adem Arslan
Para Tekvando Kadınlar
- K44 47 kilo: Büşra Emire
- K44 52 kilo: Meryem Betül Çavdar
- K44 57 kilo: Gamze Gürdal
- K44 65 kilo: Ayşe Dudu Karatay
- K44 +65 kilo: Melis Türk
- K41 47 kilo: Semra Kaya
- K41 +65 kilo: Nisanur Yiğit
Para Poomsae Kategorileri
Para poomsae kategorisinde altın madalya kazanan sporcular ise şu şekilde:
- Yıldız erkekler: Hasan Ali Koç
- Genç erkekler: Sedat Demir
- Büyük kadınlar: Gizem Bayrak
- Büyük erkekler: Berkay Çotaoğlu
- Büyükler pair: Ayşe Selenay Akyazıcı-Yasin Şimşek
- P22 genç erkekler: Abdülmecid Türk
- P22 büyük erkekler: Eren Yılmaz
- P22 büyük kadınlar: Fatima Kevser Kıdeyş
- P22 büyükler pair: Fatima Kevser Kıdeyş-Eren Yılmaz
- P22 büyükler erkek takım: Tamer Yazıcı-Semih Mallı-Mervan Avak Babayean
- P23 yıldız erkekler: Muhammed Mustafa Şimşek
- P23 büyük erkekler: Yusuf Eymen Otalı
- P23 büyük kadınlar: Melissa Şimşek
- P23 büyükler pair: Yusuf Eymen Otalı-Melissa Şimşek
- P33 büyük erkekler: Fahrettin Karabağ
- P33 büyük kadınlar: Zeynep İrem Deveci
- P34 genç erkekler: Muhammed Eymen Ezezel
- P51 büyük erkekler: Ramazan Kartal
- P52 büyük erkekler: Hasan Ördek
- P53 büyük erkekler: Mustafa Arda Doğan
- P72 büyük kadınlar: Vahide Ziyşan Hotun
- P72 büyük erkekler: Okan Otun
- P72 büyükler pair: Vahide Ziyşan Hotun-Okan Otun
Uluslararası Sınıflandırma Fırsatı
Şampiyonada, sporcuların sınıflandırılması için Dr. Tuğba Kocahan ve Dr. Bihter Akınoğlu görev alarak önemli bir işlem gerçekleştirdiler. Türkiye dışında sadece üç Avrupa ülkesi, para tekvando sporcularının sınıflandırılması yetkisine sahip.
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, etkili bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "Para sporcuların sınıflandırılması bizim için çok önemli bir konuydu. Şubat ayında Antalya'da yapılacak 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda yine yetkili isimlerimiz görev alacak." ifadelerini kullandı.