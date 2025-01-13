Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası Ankara'da Gerçekleştirildi

Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Para Tekvando ve Para Poomsae Şampiyonası, Ankara'da Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşti. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmayı hedefleyen 148 sporcu, bu önemli organizasyona katıldı. Hem para tekvando hem de Türkiye'de ilk kez düzenlenen para poomsae branşında gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü.

Altın Madalya Kazanan Sporcular

Şampiyonada, para tekvando branşında altın madalya kazanan isimler şu şekilde belirlendi:

Para Tekvando Erkekler

K44 58 kilo: Ali Can Özcan

K44 63 kilo: Mahmut Bozteke

K44 70 kilo: Yusuf Yünaçtı

K44 80 kilo: Emre Bulgur

K44 +80 kilo: Mehmet Sami Saraç

K41 58 kilo: Muhammed Asbala

K41 63 kilo: Sabit Köse

K41 70 kilo: Fatih Gültekin

K41 +75 kilo: Adem Arslan

Para Tekvando Kadınlar

K44 47 kilo: Büşra Emire

K44 52 kilo: Meryem Betül Çavdar

K44 57 kilo: Gamze Gürdal

K44 65 kilo: Ayşe Dudu Karatay

K44 +65 kilo: Melis Türk

K41 47 kilo: Semra Kaya

K41 +65 kilo: Nisanur Yiğit

Para Poomsae Kategorileri

Para poomsae kategorisinde altın madalya kazanan sporcular ise şu şekilde:

Yıldız erkekler: Hasan Ali Koç

Genç erkekler: Sedat Demir

Büyük kadınlar: Gizem Bayrak

Büyük erkekler: Berkay Çotaoğlu

Büyükler pair: Ayşe Selenay Akyazıcı-Yasin Şimşek

P22 genç erkekler: Abdülmecid Türk

P22 büyük erkekler: Eren Yılmaz

P22 büyük kadınlar: Fatima Kevser Kıdeyş

P22 büyükler pair: Fatima Kevser Kıdeyş-Eren Yılmaz

P22 büyükler erkek takım: Tamer Yazıcı-Semih Mallı-Mervan Avak Babayean

P23 yıldız erkekler: Muhammed Mustafa Şimşek

P23 büyük erkekler: Yusuf Eymen Otalı

P23 büyük kadınlar: Melissa Şimşek

P23 büyükler pair: Yusuf Eymen Otalı-Melissa Şimşek

P33 büyük erkekler: Fahrettin Karabağ

P33 büyük kadınlar: Zeynep İrem Deveci

P34 genç erkekler: Muhammed Eymen Ezezel

P51 büyük erkekler: Ramazan Kartal

P52 büyük erkekler: Hasan Ördek

P53 büyük erkekler: Mustafa Arda Doğan

P72 büyük kadınlar: Vahide Ziyşan Hotun

P72 büyük erkekler: Okan Otun

P72 büyükler pair: Vahide Ziyşan Hotun-Okan Otun

Uluslararası Sınıflandırma Fırsatı

Şampiyonada, sporcuların sınıflandırılması için Dr. Tuğba Kocahan ve Dr. Bihter Akınoğlu görev alarak önemli bir işlem gerçekleştirdiler. Türkiye dışında sadece üç Avrupa ülkesi, para tekvando sporcularının sınıflandırılması yetkisine sahip.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, etkili bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "Para sporcuların sınıflandırılması bizim için çok önemli bir konuydu. Şubat ayında Antalya'da yapılacak 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda yine yetkili isimlerimiz görev alacak." ifadelerini kullandı.