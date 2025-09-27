Türkiye Petank Şampiyonası Muğla'da: Akyaka'da 478 Sporcu Yarıştı

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka'da düzenlenen Türkiye Petank Şampiyonası'nın üçüncü gününde, 478 sporcunun katıldığı kategorilerde dereceye giren isimler belli oldu.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 16:59
Türkiye Petank Şampiyonası Muğla'da: Akyaka'da 478 Sporcu Yarıştı

Türkiye Petank Şampiyonası Muğla'da Devam Ediyor

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen Türkiye Petank Şampiyonası, üçüncü gün mücadeleleriyle sürdü. Organizasyona farklı illerden 478 sporcu katıldı ve sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Üçüncü Gün Dereceleri

Genç kadınlar altın nokta
1- Sedanur Öksüz
2- Ayşenur Nazlı Korkmaz
3- Şevval Köseoğlu ve Yağmur Tosun

Genç erkekler altın nokta
1- Hamit Özgöçer
2- Ömer Ceylan
3- Ali Kaan Erol ve Mustafa Şükrü Esoğlu

Ümit erkekler altın nokta
1- Kamil Yalçın
2- Resul Tan
3- Ali Karaağaç ve Yasin Kaya

Büyük kadınlar altın nokta
1- Gülçin Esen
2- Dilçin Oğuz
3- Ebru Koçak ve Nursena Toprak

Büyük erkekler altın nokta
1- Hacı Veli Kırıcı
2- Doğukan Dağoğlu
3- Mesut Durak ve Mehmet Yalçın

Madalyalar ve ödüller şampiyonada dereceye giren sporculara protokol üyeleri ile federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

İLGİLİ HABERLER

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Can Öncü MotorLand Aragon'da İkinci Olarak Podyuma Çıktı
2
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike İspanya'da İlk Yarışı Kazandı
3
Türkiye Petank Şampiyonası Muğla'da: Akyaka'da 478 Sporcu Yarıştı
4
West Ham United'ta Nuno Espirito Santo Dönemi Başladı
5
Kaçkar by UTMB Rize'de Sona Erdi — 55 Ülkeden 1285 Sporcu
6
Zeynep Sönmez Çin Açık'ta 3. Tura Yükseldi
7
Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Olarak Üyelerle Buluştu

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı