Türkiye Petank Şampiyonası Muğla'da: Akyaka'da 478 Sporcu Yarıştı

Türkiye Petank Şampiyonası Muğla'da Devam Ediyor

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde düzenlenen Türkiye Petank Şampiyonası, üçüncü gün mücadeleleriyle sürdü. Organizasyona farklı illerden 478 sporcu katıldı ve sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Üçüncü Gün Dereceleri

Genç kadınlar altın nokta

1- Sedanur Öksüz

2- Ayşenur Nazlı Korkmaz

3- Şevval Köseoğlu ve Yağmur Tosun

Genç erkekler altın nokta

1- Hamit Özgöçer

2- Ömer Ceylan

3- Ali Kaan Erol ve Mustafa Şükrü Esoğlu

Ümit erkekler altın nokta

1- Kamil Yalçın

2- Resul Tan

3- Ali Karaağaç ve Yasin Kaya

Büyük kadınlar altın nokta

1- Gülçin Esen

2- Dilçin Oğuz

3- Ebru Koçak ve Nursena Toprak

Büyük erkekler altın nokta

1- Hacı Veli Kırıcı

2- Doğukan Dağoğlu

3- Mesut Durak ve Mehmet Yalçın

Madalyalar ve ödüller şampiyonada dereceye giren sporculara protokol üyeleri ile federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.