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Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları Tunceli'de Başladı

Tunceli'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları, 300 sporcunun katılımıyla coşkuyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 18:34
Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları Tunceli'de Başladı

Tunceli'de Rafting Coşkusu

Tunceli'de, Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları büyük bir heyecanla başladı. Kano Federasyonu tarafından Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkiinde gerçekleştirilen bu etkinlikte, sıralama ve eleme turları yapıldı.

Etkinliğe 9 ilden toplam 300 sporcu katılım gösterdi. Üç gün sürecek organizasyona vatandaşlar da ilgi gösterdi, renkli görüntülere sahne oldu. Dereceye giren sporcular, 1-6 Eylül tarihleri arasında Rize'deki Avrupa Rafting Kupası Yarışları'nda Türkiye'yi temsil edecekler.

Tecrübeli Organizasyon

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Aytaç Keklik, organizasyona 42 spor kulübü katıldığını belirtti. Keklik, "Tunceli'deki Munzur Çayı, dünyanın ikinci, Türkiye'nin birinci parkuruna sahip bir rafting alanı. Önceki yılların deneyimi ile burada harika bir ortam oluşturduk. Müsabakalar üç gün sürecek ve Gola Çetu Parkı'nda muhteşem bir kupa ve madalya merasimi yapılacak," şeklinde konuştu.

Şampiyona İle Hedefler Büyüyor

Milli sporcu Mustafa Kaan Aytaç, 5 yıldır rafting sporu ile ilgilendiğini ve bu yarışmalara katıldığını ifade etti. Tunceli Gençlik Spor Kulübü adına yarışan Aytaç, "Antrenörüm Gülseren Toka sayesinde bu sporda kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Hedefimiz birincilik olacak. Uzun süredir bu şampiyona için antrenman yaptık. Munzur Çayı rafting için muhteşem bir yer," dedi.

Tunceli'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları kapsamında sıralama ve...

Tunceli'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları kapsamında sıralama ve eleme turları yapıldı. Kano Federasyonunun Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkiinde organize ettiği yarışlar, 9 ilden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Tunceli'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları kapsamında sıralama ve...

Tunceli'de düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları kapsamında sıralama ve eleme turları yapıldı. Kano Federasyonunun Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkiinde organize ettiği yarışlar, 9 ilden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

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